17 сентября, 10:31
Военная операция на Украине

Пушилин заявил об отражении четырех попыток ВСУ провести разведку российских позиций в ДНР

По словам врио главы республики, на краснолиманском направлении противник имеет возможности привлечения резервов со стороны Краматорска и Славянска в сравнении с купянским направлением

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Силы РФ отразили четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку российских позиций в Донецкой Народной Республике на краснолиманском направлении, в районе населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполь и Серебрянского лесничества. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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"Противник за последние сутки предпринимал ряд попыток (не менее четырех) прощупать нашу оборону. Успеха не имел, был отброшен на исходные позиции. Тем не менее фиксируем, что противник на данном направлении уже имеет возможности привлечения резервов со стороны Краматорска, Славянска в сравнении с купянским направлением. Ситуацию держим под контролем, позиции вполне контролируемые с нашей стороны", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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