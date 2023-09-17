Минобороны РФ сообщило о потере ВСУ до 140 человек на запорожском направлении

В ведомстве добавили, что украинские войска также потеряли боевую машину пехоты Bradley и четыре автомобиля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 140 военных, боевую машину пехоты Bradley и четыре автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Также в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад ВСУ", - отметили там.

По данным ведомства, за сутки на этом направлении противник потерял до 140 военнослужащих, БМП Bradley производства США, а также 4 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, одно орудие Д-30.