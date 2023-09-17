17 сентября, 10:29,
обновлено 17 сентября, 10:37
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ у Химика и Марьинки

Потери противника составили до 180 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России за сутки на донецком направлении отразили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Химик и Марьинка, потери противника составили до 180 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Химик и Марьинка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве. 

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