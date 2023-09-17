17 сентября, 10:29,
обновлено 17 сентября, 10:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении за сутки

В районах Ямполовки и Торского, а также Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение по 21-й, 63-й и 67-й мехбригадам ВСУ, добавили в ведомстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли убитыми на краснолиманском направлении до 65 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества", - отметили там.

Кроме того, в районах Ямполовки и Торского в ДНР, а также Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й мехбригад ВСУ. Уничтожено до 65 военнослужащих противника, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа, добавили в ведомстве. 

Теги:
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