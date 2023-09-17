МО РФ заявило, что ВСУ потеряли до 170 военных на южнодонецком направлении за сутки

Украинские военные также потеряли станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 170 военнослужащих, а также станцию радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отразили три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского в ДНР и Приютного в Запорожской области.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Воскресенка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170-и украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - отметили в ведомстве.