МО РФ заявило о поражении техники ВСУ на купянском направлении

Уничтожено до 50 военных противника, добавили в ведомстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские военные на купянском направлении поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Берестового, Болдыревки, Ивановки, Синьковки, уничтожено до 50 военных противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в военном ведомстве.

Как добавили в МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США. "Кроме того, в районах населенных пунктов Песчаное и Петропавловка Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - отметили в Минобороны России.