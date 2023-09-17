Минобороны РФ сообщило о перехвате двух авиабомб JDAM

По данным ведомства, также были сбиты противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Средства российской противовоздушной обороны перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Василевка, Невельское, Спорное Донецкой Народной Республики. Также беспилотники были перехвачены в районах населенных пунктов Ольшаны, Голиково, Кременная Луганской Народной Республики, Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое Запорожской области, Раденск Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6 838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 919 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 090 единиц специальной военной автомобильной техники.