17 сентября, 10:47
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении цеха Харьковского бронетанкового завода

Там осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России ракетным ударом поразили производственные цеха Харьковского бронетанкового завода. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС)", - сказали в ведомстве.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 114-и районах, добавили в ведомстве. 

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