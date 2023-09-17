Балтфлот провел учения в Ленобласти с условным пуском ракет по целям в Финском заливе

К выполнению мероприятий боевой подготовки привлекались дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион", а также комплексы разведки морской и воздушной обстановки Ленинградской военно-морской базы Балтфлота

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Балтфлот провел учения в Ленинградской области, отработав условный удар ракетами по морским целям в Финском заливе. В них участвовало около 70 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, сообщили в пресс-службе флота.

"Расчеты отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в позиционный район на побережье Финского залива, осуществили развертывание и подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами. Далее расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским целям, выполнив электронные пуски ракет", - говорится в сообщении.

К выполнению мероприятий боевой подготовки привлекались дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион", а также комплексы разведки морской и воздушной обстановки Ленинградской военно-морской базы Балтфлота.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".