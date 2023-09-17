17 сентября, 18:25,
обновлено 17 сентября, 18:38
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

В ведомстве отметили, что БПЛА сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"17 сентября около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил он. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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