В МО РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

В ведомстве отметили, что БПЛА сбили дежурными средствами ПВО

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"17 сентября около 20:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородском районе. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - добавил он.