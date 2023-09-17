Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС РФ в Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, российский летчик "своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"16 сентября в 11:05 на высоте около 6 700 м произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль северной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - заявил Кулить.