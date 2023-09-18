Су-34 нанес авиаудар по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка американского производства М109 Paladin, а также три минометных расчета в районе населенных пунктов Песчаное, Синьковка, Крахмальное, Стельмаховка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанес удар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны в районе Песчаное", - сказал Зыбинский.

По его данным, экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Котляровки, Макеевки, Терны.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка американского производства М109 Paladin, три минометных расчета в районе населенных пунктов Песчаное, Крахмальное, Синьковка, Стельмаховка.

По информации Зыбинского, общие потери противника составили более двух взводов живой силы, один автомобиль, девять беспилотных летательных аппаратов.