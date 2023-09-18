ВС РФ уничтожили опорники ВСУ из миномета "Тюльпан" на краснолиманском направлении

В Минобороны России рассказали, что после выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении с помощью миномета 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие расчета миномета 2С4 "Тюльпан" ЦВО уничтожили опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", — сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в МО РФ, после выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений. Стрельба ведется по опорным пунктам и скоплениям личного состава противника с постоянной корректировкой расчетами беспилотных летательных аппаратов.

"Пробивная способность достигает таких мощностей, что [снаряд] способен пробить железобетонные сооружения глубиной на 6 м", — говорит старший офицер батареи с позывным Криптон.

Для защиты личного состава и боевой машины военнослужащие после беглой серии выстрелов незамедлительно меняют огневую позицию и продолжают работу по уничтожению выявленных целей, добавили в военном ведомстве.

Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" является уникальной машиной большой мощности калибра 240 мм. Предназначен для уничтожения мощных фортификационных сооружений, блиндажей, зданий и командно-наблюдательных пунктов, а также для поражения скоплений живой силы, вооружения и военной техники противника на дистанции до 19 км (активно-реактивным снарядом). Дальность стрельбы обычным снарядом — до 10 км. Масса снарядов — от 130 до 230 кг.