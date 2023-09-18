18 сентября, 05:37
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении позиций боевиков ВСУ на артемовском направлении

© Минобороны России

Согласно заявлению ведомства, на южнодонецком направлении экипаж разведывательно-ударного вертолета ударом управляемой ракеты уничтожил бронеобъект ВС Украины

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Войска РФ сорвали попытку атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, позиции противника были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Артиллеристы 2-го армейского корпуса точными ударами уничтожают позиции боевиков ВСУ, предпринимающих попытки атак на артемовском направлении. Корректировку огня осуществляют операторы БПЛА", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что на южнодонецком направлении экипаж разведывательно-ударного вертолета ударом управляемой ракеты уничтожил бронеобъект ВСУ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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