18 сентября, 07:04
Военная операция на Украине

"Калашников" в честь Дня оружейника открыл фотовыставку о личном оружии бойцов в СВО

Экспозицию представили в офисе концерна в Москве, также снимки покажут на оружейных предприятиях

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в преддверии Дня оружейника открыл фотовыставку "Калашников": "Личное оружие в СВО", демонстрирующую, как бойцы на передовой придают индивидуальные черты своим автоматам и винтовкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Три десятка оригинальных фотографий представляют автомат Калашникова - его модификации, в частности от АК-74 до АК-12, снайперскую винтовку Драгунова со всевозможными обвесами и аксессуарами в руках российских военнослужащих, которые выполняют боевые задачи за "ленточкой". При этом лица бойцов остаются за кадром. Так задумано: боевое оружие само расскажет о доблести владельца, его характере, военной специальности", - сообщили в концерне.

На снимках изображены автоматы и винтовки в руках бойцов, причем на каждой единице оружия нанесены личные надписи бойца, установлено дополнительное оборудование в индивидуальной конфигурации.

В "Калашникове" отметили, что выставка организована в офисе концерна в Москве, также снимки покажут на оружейных предприятиях. Кроме того, с фотографиями можно ознакомиться на сайте.

19 сентября в России ежегодно отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Дата была установлена указом Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность президента РФ, от 3 декабря 2011 года.

Впервые День оружейника широко отмечался в Туле в 2012 году, где в рамках праздничных мероприятий была заложена Аллея славы знаменитых оружейников близ Тульского государственного музея оружия. Тогда же Михаилу Калашникову в Ижевске, где конструктор жил и работал, был вручен памятный знак Союза оружейников России "День оружейника" под номером 1. Годом позже в Ижевске состоялись официальная презентация концерна "Калашников", торжественный митинг и вечер в Государственном русском драматическом театре. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация