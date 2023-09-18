18 сентября, 07:11
Военная операция на Украине

В Херсонской области силы РФ уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"

Представитель оперативных служб региона сообщил, что в островной зоне и на херсонском направлении уничтожены по одной позиции украинской армии

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на каховском направлении в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал он.

В островной зоне и на херсонском направлении уничтожены по одной позиции украинской армии. Также под Херсоном уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом. 

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