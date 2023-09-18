В Херсонской области силы РФ уничтожили украинскую САУ "Гвоздика"

Представитель оперативных служб региона сообщил, что в островной зоне и на херсонском направлении уничтожены по одной позиции украинской армии

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на каховском направлении в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал он.

В островной зоне и на херсонском направлении уничтожены по одной позиции украинской армии. Также под Херсоном уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом.