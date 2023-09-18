Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, противник потерял до 60 бойцов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Войска российской группировки "Центр" отразили две атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе Торского участка, всего на этом направлении противник потерял до 60 бойцов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук в Telegram-канале Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении в районе Торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Савчука, в районе Серебрянского лесничества ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем танковых экипажей нанесено поражение подразделениям 5-й бригады национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ - прим. ТАСС). "Потери противника составили до 60 военнослужащих, уничтожены БМП, бронированная машина и автомобиль "Пикап", - отметил начальник пресс-центра.