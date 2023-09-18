МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов и ангара ВСУ в Авдеевке и Красном

Ракетными ударами также были уничтожены командный пункт 3-й штурмовой бригады и три пикапа в районе Александро-Шультино, отметил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Авиация российской группировки войск "Юг" уничтожила пункты временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склад боеприпасов и ангар с оружием и военной техникой противника в Авдеевке и Красном. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили в Telegram-канале Минобороны РФ.

"Авиацией Южной группировки войск уничтожены пункты временной дислокации подразделений 3-й штурмовой и 110-й механизированной бригад ВСУ, склад боеприпасов, ангар с вооружением и военной техникой в Авдеевке и Красном", - сказал он.

Минесашвили отметил, что ракетными ударами были уничтожены командный пункт 3-й штурмовой бригады и три пикапа в районе Александро-Шультино. "Артиллерией группировки уничтожены 2 самоходные-артиллерийские установки PzH 2000 немецкого производства в Предтечино, а также 4 миномета 120-го калибра и 1 миномет 82-го калибра в Белогоровке, Авдеевке, Первомаском, Григоровке, Верхнекаменском. Дроном-камикадзе уничтожена огневая точка противника в Марьинке", - проинформировал начальник пресс-центра группы "Юг".