18 сентября, 10:51,
обновлено 18 сентября, 10:58
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по местам хранения снарядов с обедненным ураном ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Объекты поражены, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли ночью групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", - сказали в военном ведомстве. Там же сообщили о поражении всех указанных объектов, цель удара достигнута. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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