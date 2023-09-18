Минобороны РФ сообщило об ударе по местам хранения снарядов с обедненным ураном ВСУ

Объекты поражены, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли ночью групповой удар по местам хранения боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ), объекты поражены. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ", - сказали в военном ведомстве. Там же сообщили о поражении всех указанных объектов, цель удара достигнута.