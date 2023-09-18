Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Потери противника составили более 50 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, потери противника составили более 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-20.