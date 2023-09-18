МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял более 180 военных

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли убитыми на южнодонецком направлении более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-20", - отметили в военном ведомстве.