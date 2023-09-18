18 сентября, 10:53,
обновлено 18 сентября, 10:59
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Потери противника составили до 255 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, потери противника составили до 255 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 255 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30. "Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в оборонном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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