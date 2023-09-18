МО РФ сообщило о поражении в ДНР четырех пунктов управления 67-й и 110-й мехбригад ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские войска поразили в Донецкой Народной Республике четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны", - сказали в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах.