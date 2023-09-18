МО РФ сообщило о поражении техники ВСУ на купянском направлении

Уничтожено до 20 военных противника, отметили в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Войска РФ на купянском направлении поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки, Берестового в Харьковской области, в районе Новоселовского и Артемовки в ЛНР, уничтожено до 20 военных противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также 2 гаубицы "Мста-Б".