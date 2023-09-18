18 сентября, 10:58
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 55 военных

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении до 55 военных и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - отметили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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