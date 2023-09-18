На Северном флоте началось учение с участием до 1,8 тыс. человек

В ходе маневров планируется оценить уровень подготовки командования и штаба Арктической экспедиционной группировки сил флота при решении задач по обеспечению военной безопасности РФ в Арктике, сообщили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Учение с экспедиционной группировкой сил и войск, которое является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота, началось 18 сентября. Планируется привлечь до 1,8 тыс. человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, сообщили в пресс-службе флота.

"В ходе учения под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению Арктической экспедиционной группировкой сил и войск при организации обороны островных территорий и арктического побережья Северного флота <…>. К участию в учении предполагается привлечь до 1,8 тыс. человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота", - говорится в сообщении.

В ходе учения планируется оценить уровень подготовки командования и штаба Арктической экспедиционной группировки сил флота при решении задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации в Арктике в условиях нарастания угрозы агрессии и ведения боевых действий.

Также на практике будет проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач.

Планируется отработка вопросов обороны и защиты береговых объектов гражданской инфраструктуры и объектов Северного флота, изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил флота, применения оружия и использования технических средств в Западной и Восточной Арктических морских зонах, а также проведения совместных специальных операций по изоляции районов действий террористов, их блокированию и уничтожению. Практические действия сил и войск Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского морей.