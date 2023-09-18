МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВМС США над Баренцевым морем

Как сообщили в Минобороны РФ, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

"18 сентября 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.