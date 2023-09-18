Миротворцы РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ранение получил военнослужащий вооруженного формирования Нагорного Карабаха, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. В информационном бюллетене российского Минобороны, посвященном деятельности миротворческого контингента РФ в зоне конфликта, говорится, что ранение получил военнослужащий вооруженного формирования Нагорного Карабаха.

В сообщении отмечается, что командование миротворческого контингента РФ ведет разбирательство по данному факту при участии азербайджанской и армянской сторон.

За сутки проведено патрулирование по четырем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре, отметили в ведомстве.

В бюллетене также отмечается непрерывное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении, наплавленное на обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов.