ЦКБР разработал ложный дрон "Лодырь", отвлекающий разведку противника

Гендиректор организации Дмитрий Кузякин отметил, что "Лодыри" являются автономными и "могут достаточно долго находится на позиции, ожидая команды на включение"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс "Лодырь", отвлекающий на себя системы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника на время боевого применения настоящего FPV-расчета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

"Компания ЦКБР разработала и изготовила комплекс ложного оператора дрона "Лодырь", который позволяет отвлечь на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчета. В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких "Лодырей" надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения. "Лодыри" являются автономными и могут достаточно долго находится на позиции, ожидая команды на включение", - заявил Кузякин. В комплексе используется разработанный центром инструмент гибернации FPV-дронов, позволяющий беспилотникам находиться в спящем режиме перед атакой в течение срока до нескольких недель.

По словам специалиста, "Лодыри" - это, по сути, ложные цели, под прикрытием которых можно спокойно действовать. "Кроме того, "Лодырь" дешев в производстве, их устанавливается множество в зоне применения одного настоящего FPV-расчета. Обеспечение безопасности наших боевых FPV-расчетов - главный приоритет работы ЦКБР. Мы ведем разработку новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне. Конечно, это не одно изделие, а целый комплекс мероприятий и технического обеспечения", - отметил Кузякин.

Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что активное применение Россией в спецоперации нового вида вооружений - боевых FPV-систем - наносит большой вред Вооруженным силам Украины (ВСУ). "Это заставляет противника искать средства противодействия. На сегодняшний день есть инструменты, позволяющие вычислить расположение FPV-расчета по косвенным признакам, что ставит под угрозу работу наших специалистов на при выполнении боевых задач. Чем больнее мы делаем врагу, тем активнее он будет искать инструменты противодействия", - сказал он.

По словам Кузякина, работа FPV-расчета в зоне СВО стала напоминать работу минометного расчета, когда на дислокацию и применение выделяется очень мало времени. "Этот период будет сокращаться ввиду усиления радиоэлектронной разведки противника, пока не станет неприемлемо коротким. К тому же сам факт того, что российские военнослужащие рискуют каждый раз, когда выходят на применение боевых FPV-систем, заставляет нас искать средства обеспечения безопасности личного состава", - заявил специалист.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института (МФТИ) и Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Компания осуществляет разработку и производство FPV-дронов, а также проводит обучение специалистов. ЦКБР работает только с силовыми ведомствами. Организация находится на самофинансировании.