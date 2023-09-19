Контрактники начали отработку стрельб из РСЗО "Град" на полигоне в Ростовской области

Также военнослужащие проходят курс интенсивной боевой подготовки, где изучают основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с БПЛА

ТАСС, 19 сентября. Проходящие службу по контракту российские военнослужащие приступили к отработке стрельб из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" на одном из полигонов в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"После успешного прохождения теоретического курса обучения граждане, заключившие первые и новые контракты с Вооруженными силами РФ, приступили к отработке боевых стрельб из РСЗО БМ-21 "Град" в составе взводов на одном из полигонов в Ростовской области", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что расчеты реактивной батареи, сформированные из военнослужащих по контракту, выполнили задачи по огневому поражению мишеней, имитирующих живую силу, боевую бронированную технику и укрепления условного противника.

"Я приехал сюда из Калининграда на обучение на артиллериста, ехал изначально в пехоту, но в связи с тем, что уже служил в артиллерии, попал в РСЗО", - говорит командир боевой машины с позывным Циклон.

Как уточнил наводчик боевой машины с позывным Бублик, срок подготовки занимает три месяца. "Именно на этом полигоне нахожусь третью неделю. Здесь много чему меня научили. До этого я даже не знал, не видел, что из себя представляют "Грады". "Грады" дали абсолютно новые, они 2023 года, по-моему", - рассказал он.

Также военнослужащие под руководством офицеров и опытных инструкторов проходят курс интенсивной боевой подготовки, где изучают основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотными летательными аппаратами.

Подготовка срочников

Кроме того, в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) продолжают проходить обучение по военно-учетным специальностям военнослужащие весеннего призыва. Их тренируют на мобильных комплексных тренажерах для подготовки экипажей танков и боевых машин пехоты.

"Мы готовим подразделения в составе нескольких экипажей. Все экипажи проходят сначала индивидуальную подготовку, после этого в составе экипажей на тренажерных комплексах производят групповое слаживание. Достаточно примерно 4-5 тренировок в составе полного экипажа трех человек, чтобы они могли уже спокойно и уверенно выполнять задачу", - говорит инструктор ВС РФ Егор.

Тренажеры позволяют создавать любую мишенную обстановку и реальную картину боя, одновременно показывая до 15 различных целей на дальностях от 100 до 4 тыс. м, двигающихся со скоростью до 60 км/час. Оператор на учебной точке и руководитель занятия отслеживают боевую обстановку на мониторах и корректируют действия обучающихся в режиме реального времени. В возможности виртуального комплекса входит одновременная подготовка всего экипажа боевой машины - командира, наводчика и механика-водителя.