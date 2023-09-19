19 сентября, 02:01,
обновлено 19 сентября, 02:18
Военная операция на Украине

ВС РФ ударили по пункту управления БПЛА на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), двум командно-наблюдательным пунктам и пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"Бомбардировочной авиацией группировки нанесены четыре удара по двум командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации и пункту управления БПЛА в районах населенных пунктов Торское, Кировск, Серебрянка", - сказал он.

Также, по данным Савчука, средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника.

Савчук также сообщил, что войска группировки "Центр" отразили атаку 12-й бригады "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. "На краснолиманском направлении в районе торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией, штурмовой армейской авиацией сорваны и отражены атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", - сказал он.

По словам Савчука, потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих. "Уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль "Пикап", - заключил начальник пресс-центра. 

Теги:
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