Ростех кратно нарастит выпуск дронов-камикадзе "Куб" и "Ланцет"

Также индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев напомнил о планах увеличить в два раза производство ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выпуск дронов-камикадзе "Ланцет", "Куб", а также беспилотников "Тахион" и "Гранат" будет увеличен кратно благодаря расширению производственных мощностей. Об этом по случаю Дня оружейника журналистам сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Расширены возможности производства БПЛА, благодаря чему кратно увеличится выпуск таких моделей, как "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион" и другие", - сообщил он.

Оздоев также напомнил о планах нарастить в два раза производство ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", а также зенитных управляемых ракет 9М333.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении целей в ходе СВО дронами-камикадзе "Куб" и "Ланцет". Кроме того, известно и о применении "Тахиона" для воздушной разведки скрытых позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 сентября в России ежегодно отмечается День оружейника - профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Дата была установлена указом Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность президента РФ, от 3 декабря 2011 г.