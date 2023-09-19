Глава Севастополя объяснил задымление в городе тренировкой военных

По словам Михаила Развожаева, в городе спокойно

ТАСС, 19 сентября. Задымление в акватории Севастопольской бухты и в самом Севастополе связано с тренировкой военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Если видите дым в районе акватории Севастопольской бухты и в центре, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки, идет тренировка постов дымопуска", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что дым безопасен, несмотря на неприятный запах, и уточнил, что сейчас "в городе все спокойно".