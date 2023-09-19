19 сентября, 07:21

Глава Севастополя объяснил задымление в городе тренировкой военных

По словам Михаила Развожаева, в городе спокойно

ТАСС, 19 сентября. Задымление в акватории Севастопольской бухты и в самом Севастополе связано с тренировкой военных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Если видите дым в районе акватории Севастопольской бухты и в центре, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки, идет тренировка постов дымопуска", - написал Развожаев в Telegram-канале.

Глава города подчеркнул, что дым безопасен, несмотря на неприятный запах, и уточнил, что сейчас "в городе все спокойно". 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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