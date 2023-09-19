19 сентября, 07:59
Военная операция на Украине

В Омской области передали для нужд СВО более 1 тыс. контрабандных беспилотников

© Пресс-служба ФТС России/ ТАСС

Квадрокоптеры изъяли на границе и конфисковали в пользу государства

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов, задержанных в Омской области сотрудниками регионального УФСБ и таможни при попытке контрабанды из России, передали в Министерство обороны РФ для нужд специальной военной операции. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"УФСБ России по Омской области во взаимодействии с сотрудниками Омской таможни предотвращено незаконное перемещение через государственную границу РФ дронов-квадрокоптеров. <…> Изъятые беспилотники переданы Министерству обороны Российской Федерации для нужд специальной военной операции", - рассказала Руснак.

По ее словам, 1 105 дронов-квадрокоптеров задержали в мае 2023 года при проверке грузовика, который следовал транзитом через территорию России. Их не было в документах. Было установлено, что беспилотники перевозились в одно из сопредельных государств РФ и могли использоваться против российский военных. Квадрокоптеры изъяли и, по решению омского суда, конфисковали в пользу государства. 

Теги:
РоссияОмская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация