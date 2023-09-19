В Омской области передали для нужд СВО более 1 тыс. контрабандных беспилотников

Квадрокоптеры изъяли на границе и конфисковали в пользу государства

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов, задержанных в Омской области сотрудниками регионального УФСБ и таможни при попытке контрабанды из России, передали в Министерство обороны РФ для нужд специальной военной операции. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

"УФСБ России по Омской области во взаимодействии с сотрудниками Омской таможни предотвращено незаконное перемещение через государственную границу РФ дронов-квадрокоптеров. <…> Изъятые беспилотники переданы Министерству обороны Российской Федерации для нужд специальной военной операции", - рассказала Руснак.

По ее словам, 1 105 дронов-квадрокоптеров задержали в мае 2023 года при проверке грузовика, который следовал транзитом через территорию России. Их не было в документах. Было установлено, что беспилотники перевозились в одно из сопредельных государств РФ и могли использоваться против российский военных. Квадрокоптеры изъяли и, по решению омского суда, конфисковали в пользу государства.