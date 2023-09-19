Минобороны РФ заявило об уничтожении "Солнцепеком" военных ВСУ при попытке перейти Днепр

По данным ведомства, диверсионные отряды ВСУ пытались закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек" сожгли диверсионные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались переправиться через Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство РФ опубликовало кадры уничтожения военных ВСУ пытающихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег.

"Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", - пояснили в ведомстве.

В представленном министерством кадрах показан РСС с последующим их попаданием в цель и детонацией.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций.