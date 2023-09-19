19 сентября, 08:18
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении "Солнцепеком" военных ВСУ при попытке перейти Днепр

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По данным ведомства, диверсионные отряды ВСУ пытались закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек" сожгли диверсионные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытались переправиться через Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Военное ведомство РФ опубликовало кадры уничтожения военных ВСУ пытающихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег.

"Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", - пояснили в ведомстве.

В представленном министерством кадрах показан РСС с последующим их попаданием в цель и детонацией.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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