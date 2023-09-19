19 сентября, 08:33
Военная операция на Украине

Рогов сообщил об уничтожении 10 единиц техники ВСУ при отражении атак у Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", украинские военнослужащие отошли в лесополосы, де по ним ведут огонь российские реактивные системы залпового огня и артиллерия

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Российские силы при отражении двух атак украинской армии в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении уничтожили 10 единиц бронетехники противника. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Резко активизировались боевые действия на участке между населенными пунктами Работино и Вербовое. <...> Были две атаки за сегодня, они все отражены, вражеская бронетехника уничтожена. На данным момент известно о 10 уничтоженных единицах техники. БМП, БТР и боевые бронированные машины", - сказал Рогов. По его словам, после уничтожения силами РФ бронетехники ВСУ военнослужащие украинской армии отошли в лесополосы, где по ним ведут огонь российские реактивные системы залпового огня и артиллерия.

"Судя по всему, противник пытается расширить между населенными пунктами Работино и Вербовое горловину этого огневого мешка, неся все большие потери, но делает это, мягко говоря, неудачно", - добавил Рогов.

Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны бронетехники ВСУ в районе Работина. По его словам, противник пытался атаковать расположенные к югу и юго-востоку от этого населенного пункта села Новопокровка и Ильченково.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов. 

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