19 сентября, 09:15,
обновлено 19 сентября, 10:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об "огромных потерях" ВСУ в Клещеевке

AP Photo/ Bram Janssen
© AP Photo/ Bram Janssen

В ведомстве указали, что это стало результатом активных действий российских военных

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут "огромные потери" в Клещеевке в результате активных действий российских военных, сообщили в Минобороны (МО) РФ.

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"Результаты активных действий российских военнослужащих в Клещеевке и огромные потери украинских боевиков на улицах и в зданиях поселка", - прокомментировали в военном ведомстве опубликованные видеокадры с потерями противника.

Как сообщили в МО РФ накануне, подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное, потери противника составили до 255 военнослужащих.

16 сентября в российском военном ведомстве сообщали, что ВСУ не отказались от планов по охвату Артемовска, продолжали штурмовые действия, безуспешно пытались вытеснить войска РФ из Клещеевки и Андреевки. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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