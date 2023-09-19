19 сентября, 09:32,
обновлено 19 сентября, 09:50
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА сбит над Суземским районом, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, объект был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказали в ведомстве.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА уничтожен над Суземским районом, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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