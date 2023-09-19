МО РФ заявило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА сбит над Суземским районом, пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, объект был уничтожен средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью", - сказали в ведомстве.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, БПЛА уничтожен над Суземским районом, пострадавших и разрушений нет. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.