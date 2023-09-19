19 сентября, 11:20
Военная операция на Украине

Глава Печорского района Коми пойдет служить по контракту с Минобороны

Валерий Серов отправится на службу 1 октября

СЫКТЫВКАР, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Печорского района Республики Коми Валерий Серов с 1 октября отправится служить по контракту, заключенному с Минобороны России. Совет Печорского района принял решение и одобрил отпуск главы с сохранением за ним поста руководителя муниципалитета, сообщили ТАСС в администрации района.

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"Совет Печорского района сегодня принял решение и одобрил отпуск главы района - руководителя администрации Валерия Серова с 1 октября в связи с заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ", - сообщили в муниципалитете.

В начале сентября первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов отправился служить по контракту с Минобороны. В июле мэр заполярного города Воркуты Ярослав Шапошников заключил контракт и отбыл на службу в зону специальной военной операции рядовым. С июня 2023 года исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев проходит службу в медицинском отряде специального назначения в зоне спецоперации. 

Теги:
РоссияКомиВоенная операция на Украине
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