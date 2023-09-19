Глава Печорского района Коми пойдет служить по контракту с Минобороны

Валерий Серов отправится на службу 1 октября

СЫКТЫВКАР, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Печорского района Республики Коми Валерий Серов с 1 октября отправится служить по контракту, заключенному с Минобороны России. Совет Печорского района принял решение и одобрил отпуск главы с сохранением за ним поста руководителя муниципалитета, сообщили ТАСС в администрации района.

"Совет Печорского района сегодня принял решение и одобрил отпуск главы района - руководителя администрации Валерия Серова с 1 октября в связи с заключением контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ", - сообщили в муниципалитете.

В начале сентября первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов отправился служить по контракту с Минобороны. В июле мэр заполярного города Воркуты Ярослав Шапошников заключил контракт и отбыл на службу в зону специальной военной операции рядовым. С июня 2023 года исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев проходит службу в медицинском отряде специального назначения в зоне спецоперации.