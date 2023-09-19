МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, противник потерял более 175 военных

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток уничтожили на запорожском направлении более 175 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области. За сутки на данном направлении уничтожено более 175 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Акация", две гаубицы Д-30 и орудия "Мста-Б" и Д-20.