МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

За сутки на этом направлении было уничтожено до 65 украинских военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.

Всего, по его данным, за сутки на этом направлении было уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-20.