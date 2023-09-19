19 сентября, 11:31,
обновлено 19 сентября, 11:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

За сутки на этом направлении было уничтожено до 65 украинских военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и южнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.

Всего, по его данным, за сутки на этом направлении было уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, а также гаубица Д-20. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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