19 сентября, 11:32,
обновлено 19 сентября, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении двух атак штурмовых групп ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Потери противника составили до 225 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ у Майорска и Каменки, потери противника составили до 225 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в ведомстве.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", уточнили в МО РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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