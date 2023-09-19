МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении двух атак штурмовых групп ВСУ

Потери противника составили до 225 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ у Майорска и Каменки, потери противника составили до 225 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Майорск и Каменка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", - сказали в ведомстве.

Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", уточнили в МО РФ.