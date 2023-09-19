МО РФ сообщило, что ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области

Кроме того, перехвачены 16 ракет РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожены 38 беспилотников

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Кроме того, перехвачены 16 ракет РСЗО HIMARS и "Ураган", а также уничтожены 38 беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.

В военном ведомстве отметили, что всего с начала проведения спецоперации уничтожено 473 самолета, 249 вертолетов, 6 903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1 151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6 444 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 13 167 единиц специальной военной автомобильной техники.