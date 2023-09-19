19 сентября, 11:34,
обновлено 19 сентября, 11:41
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ на южнодонецком направлении потеряли более 115 бойцов

© Минобороны России/ ТАСС

Украинские силы также потеряли три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу "Мста-Б

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении более 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили свыше 115 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - отметили в ведомстве.

В новость внесена правка (14:39 мск) - исправлена ошибка в заголовке и лиде, верно - южнодонецкое. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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