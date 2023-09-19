Расчеты БРК "Бастион" Северного флота отработали удары по условным диверсантам

В рамках учений условный противник попытался нарушить морские коммуникации и готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на архипелаге Новосибирские острова

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" Северного флота отработали учебно-боевые задачи по уничтожению надводных целей условного противника в ходе учения с экспедиционной группировкой сил и войск по защите арктической островной зоны и морского побережья РФ, сообщила пресс-служба флота.

"После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и расположенной на удалении около 300 километров", - говорится в распространенном сообщении.

В рамках учений условный противник попытался нарушить морские коммуникации и готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на архипелаге Новосибирские острова. С получением задачи дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, совершил марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

В ходе марша подразделения тактической группы противодействовали условным диверсантам, уничтожили диверсионно-разведывательную группу и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов в назначенный район. Ракетчики провели развертывание комплекса и подготовили его к боевому применению.

Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 км. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, она практически неуловима для современных систем ПВО и ПРО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров. На острове Котельный БРК "Бастион" несет боевое дежурство в составе тактической группы Северного флота с 2018 года.