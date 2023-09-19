Картаполов заявил, что миротворцы в Карабахе не могут применять оружие, если нет угрозы

Минобороны Азербайджана ранее сообщило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Миротворцы не имеют права применять оружие до тех пор, пока их жизни ничего не угрожает. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, где размещен российский миротворческий контингент.

"До тех пор, пока миротворцам самим ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие", - отметил Картаполов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе, несмотря на обострение, Москва исходит из того, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами. Она также подчеркнула, что Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе "с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики". В Баку подчеркнули, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.