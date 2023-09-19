Расчеты комплексов "Искандер-М" Балтфлота на учениях отработали нанесение контрударов

По сценарию учения, подразделения ракетчиков подверглись внезапному нападению диверсионно-разведывательных групп, а также химической атаке вблизи своих позиций

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", дислоцированных в Калининградской области, на которых отработана тактика нанесения контрударов по позициям противника, сообщила пресс-служба флота.

"По сценарию учения, подразделения ракетчиков подверглись внезапному нападению диверсионно-разведывательных групп, а также химической атаке вблизи своих позиций", - говорится в сообщении.

Успешно отразив нападение, личный состав ОТРК "Искандер-М" оперативно провел свертывание комплексов и перешел на запасные огневые позиции. По прибытии в назначенный район и приведения "Искандеров" в боевое положение ракетчики провели электронные пуски ракет.

"По данным объективного контроля, все назначенные цели были поражены, нанесенные контрудары по объектам "противника" - эффективными", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники ракетного соединения армейского корпуса флота.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме.