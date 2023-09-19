Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны уточнили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России беспилотником самолетного типа, он уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 сентября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили о пресечении попытки Киева атаковать РФ беспилотником около 13:00 мск.