Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе

Министр обороны РФ также анонсировал вопросы, которые будут обсуждаться в течение его визита в Тегеран

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Афганистане на переговорах, которые прошли в Тегеране во вторник.

"Это, безусловно, и Сирия, и Афганистан, и то, что сегодня происходит у вашего северного соседа - это Карабах", - сказал Шойгу, предложив обсудить на переговорах актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Кроме этого, продолжил министр обороны РФ, "есть еще масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня". "Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациям, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.

"Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "Иран - стратегический партнер России на Ближнем Востоке". "Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений", - отметил министр обороны РФ.