Летчики Балтфлота на учениях нанесли массированные бомбовые удары по наземным целям

Бомбоштурмовые удары наносились с высот от 500 до 1 100 м

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ соединения морской авиации Балтийского флота на учениях отработали нанесение массированных бомбовых ударов по наземным целям на полигоне в Калининградской области, сообщила пресс-служба флота.

"Самолеты морской авиации флота нанесли удары авиационными средствами поражения по наземным целям. Летчики фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили полеты в заданный район и провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника термостойкими практическими авиационными бомбами П-50Т и осколочно-фугасными ОФАБ-100-120", - говорится в сообщении.

Бомбоштурмовые удары наносились с высот от 500 до 1 100 м. В маневрах по плану боевой подготовки было задействовано более десяти экипажей самолетов Су-24М и Су-30СМ, уточнили в пресс-службе.

"Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показал поражение всех целей", - отметила пресс-служба.

Помимо этого, бомбардировщики Су-24М выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по скоплению "живой силы" условного противника.

О самолетах и авиабомбе

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Су-30СМ - (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Он предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-100-120 предназначается для поражения легкобронированной техники (бронетранспортеры, бронемашины и поезда), артиллерии и минометов на открытых и закрытых позициях, самолетов на открытых и обвалованных стоянках, а также живой силы противника.